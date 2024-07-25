"Строители приходят с ведром клея": шымкентцы заявили, что их дом разрушается на глазах

В Шымкенте прямо на глазах, по словам жильцов, разрушается их многоквартирный дом, хотя его заселили всего три года назад, передает сайт телеканала КТК.

Люди, получившие жилье по госпрограмме, пытаются добиться от застройщика исправления недочетов. Многие из них ждали свое жилье долгие годы.

По словам местных жителей, проблемы появились практически сразу - в квартирах шатаются межкомнатные стены, их буквально разрывают трещины, а обои рвутся и отваливаются.

"Обои везде приклеены как попало. Только тронешь - падают, рвутся. Чем они их клеили? Плевками, что ли? Когда дует ветер, все окна двигаются, вода льется в квартиру", - возмутился Бакытжан Нускабаев.

Отмечается, что основной проблемой местных является дождь - вода топит через трещины в стенах. Еще жильцов беспокоит фундамент - после землетрясения он стал разрушаться.

Еще ситуацию, по мнению жителей, усугубляет и то, что высотка стоит в низине, в подвале – вода, которая размывает здание изнутри.

"Я взяла ипотеку на 15 лет. Но этот дом не простоит столько. Лет через 6-7 он окончательно разрушится. В прошлом году, например, когда земля двигалась, землетрясение было, весь фундамент разорвало трещиной. Обращаемся к строителям. Каждый раз кто-то от них приходит с ведром клея. И это вся помощь", - заявила жительница дома Меруерт Мамытбаева.

По информации телеканала, дом обошелся бюджету в 750 млн тенге.

В управлении строительства, которое принимало объект, тоже жалуются на застройщика. По их словам, от него требовали устранить все дефекты, но этого не произошло.

"В настоящее время за неисполнение обязанностей наложен штраф в размере 5% от общей стоимости проекта. Его сумма составила 36-38 миллионов тенге. По спору направлено досудебное письмо. В суд подан иск за неисполнение обязанностей", - заявил главный специалист управления строительства Шымкента Чингиз Жасузаков.

Источник: КТК.

В начале года жилищная драма разыгралась в одном из сел Алматинской области после начала строительства моста: местные просят снести их дома, так как боятся большой беды. По словам местных, они боятся, что их дома упадут сами, поэтому не соглашаются на ремонт. Чиновники пообещали разобраться в проблеме и возможно снести дома.

Осенью прошлого год о похожей проблеме заявили жители Мангистау. Жильцы одного из многоквартирных домов в Актау боятся остаться под завалами собственного дома - они заявили, что здание буквально трещит по швам и может рухнуть в любой момент.

Об аналогичной ситуации весной сообщали жители Атырау. Их дом буквально трещит по швам: полы прогнили, стены покрылись трещинами, а окна давно пришли в непригодность.