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Еще два случая выпадения детей из окон произошли в Казахстане

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Цветок на окне
Окно. Иллюстративное фото: pixabay.com

В разных регионах Казахстана зафиксировали два случая выпадения малолетних детей из окон квартир. В обоих происшествиях малыши были госпитализированы с травмами.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в ДП Акмолинской области, сегодня, 24 июля, девочка 2022 года рождения пострадала, выпав из окна.

Полицейские призвали родителей усилить контроль над малолетними детьми, а также не оставлять их рядом с открытыми окнами одних.

Между тем в пресс-службе МЧС в Telegram рассказали о другом таком же случае, произошедшем в городе Сатпаев в области Ұлытау. Там четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа.

Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу.

Вчера в МЧС сообщали, что в Рудном из окна четвертого этажа многоэтажного дома выпал ребенок. Мальчик попал в больницу.

Как снизить риск падения ребенка с высоты

В МЧС отмечают, что каждому родителю необходимо знать меры для уменьшения риска выпадения ребенка из окна или балкона. Спасатели рекомендуют:

  • Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.
  • Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна - дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу.
  • Установить на окнах замки безопасности, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.
  • Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.
  • Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139381-eshche-dva-sluchaya-vypadeniya-detey-iz-okon-proizoshli-v-kazahstane/

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