78-летняя бабушка без вести пропала в Акмолинской области

В Акмолинской области без вести пропала 78-летняя пенсионерка. Женщина, как сообщили в областном департаменте полиции, страдает потерей памяти, передает корреспондент NUR.KZ.

В Акмолинской области разыскивают без вести пропавшую 78-летнюю женщину.

"23 июля в 20:25 в отдел полиции Целиноградского района обратилась дочь пожилой женщины и сообщила, что ее мать, Финченко Любовь Ивановна, страдающая потерей памяти, ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в областном ДП.

Полиция организовала активные поиски, к которым присоединились волонтеры.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые. Была одета в голубое платье.

Граждан, владеющих какой-либо информацией о ее местонахождении, просят обратиться по номеру "102".

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.