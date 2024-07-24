78-летняя бабушка без вести пропала в Акмолинской области
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В Акмолинской области без вести пропала 78-летняя пенсионерка. Женщина, как сообщили в областном департаменте полиции, страдает потерей памяти, передает корреспондент NUR.KZ.
В Акмолинской области разыскивают без вести пропавшую 78-летнюю женщину.
"23 июля в 20:25 в отдел полиции Целиноградского района обратилась дочь пожилой женщины и сообщила, что ее мать, Финченко Любовь Ивановна, страдающая потерей памяти, ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в областном ДП.
Полиция организовала активные поиски, к которым присоединились волонтеры.
Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые. Была одета в голубое платье.
Граждан, владеющих какой-либо информацией о ее местонахождении, просят обратиться по номеру "102".
Что делать, если пропал человек?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.
Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139379-78-letnyaya-babushka-bez-vesti-propala-v-akmolinskoy-oblasti/