Задержки рейсов: двух авиаперевозчиков наказали в Казахстане

Из-за участившегося количества жалоб пассажиров на отечественные и иностранные авиакомпании, наказаны два авиаперевозчика в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта.

В связи с увеличением количества рейсов в летний период, участились жалобы пассажиров на авиакомпании на несвоевременное оказание услуг либо неоказание услуг при задержке рейса, сообщает пресс-служба Министерства транспорта на официальном сайте.

В связи с этим, Комитет гражданской авиации начал работу по привлечению к ответственности отечественных и иностранных авиакомпаний за нарушение требований законодательства Казахстана, а именно - за ненадлежащее предоставление услуг при задержке рейсов.

"Так, в связи с непредоставлением услуг (пассажиры не были размещены в гостинице, а также не был организован трансфер пассажиров с аэропорта до гостиницы и обратно) при задержке рейса по маршруту Алматы – Караганда авиакомпании "Fly Arystan" 11 июля, был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 статьи 567 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 000 МРП (3 692 000 тенге).

Также за ненадлежащее оказание услуг при задержке рейса по маршруту Атырау – Алматы 24 июня авиакомпания "SCAT" была привлечена к административной ответственности. Сумма штрафа составила 1 000 МРП (3 692 000 тенге)", - говорится в сообщении ведомства.