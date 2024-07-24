Актюбинец сумел вернуть потраченные на покупку 5-комнатной квартиры миллионы

В Актобе покупатель перечислил строительному кооперативу 10 млн тенге, но договор купли-продажи заключен не был. Гражданину вернули деньги и неустойку, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску к жилищно-строительному кооперативу о взыскании денег рассматривалось в суде Актобе.

В апреле прошлого года между истцом и ответчиком был заключен предварительный договор на покупку 5-комнатной квартиры в микрорайоне Батыс-2 в Актобе.

Истцом сумма в размере 10 млн тенге была перечислена ответчику по предварительному договору, однако между сторонами договор купли-продажи не заключен.

Судом установлено, что истец исполнил условия предварительного договора согласно квитанции к приходному кассовому ордеру при заключении договора, но договор купли-продажи квартиры не заключен, несмотря на пункт 1.2 договора о сдаче в эксплуатацию спорного имущества в 2023 году.

"Следовательно, сумма по предварительному договору, оплаченная истцом ответчику, при отсутствии заключения договора купли-продажи квартиры, должна быть возвращена истцу", - пояснили в суде.

Решением суда иск удовлетворен в полном объеме, с ответчика в пользу истца взыскана сумма в размере 10 млн тенге, неустойка в размере 1 млн тенге, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 110 тыс. тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Актобе к шести годам тюрьмы приговорили застройщика, который обманул более сотни дольщиков. Являясь единственным учредителем нескольких ТОО, обвиняемый начал строительство домов ЖСК "Алаш Орда-1" и ЖК "AviatorPremium", куда привлек средства пайщиков на сумму более 1,8 млрд тенге.

А в Алматы осудили мошенницу, завладевшую деньгами дольщиков. По информации суда, она подала рекламу о начале строительства жилых комплексов "Lantana" и "Flora", хотя разрешения на строительство не было. Ущерб от этих действий составил 290 млн тенге.