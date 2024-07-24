Подрядчика наказали после жалоб горожан в Астане

Подрядную организацию оштрафовали за слив грунтовых вод в неустановленном месте в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram столичного департамента полиции.

По информации ДП, в полицию поступило сообщение о том что, подрядчик сливает грунтовые воды в ливневую канализацию в районе микрорайона Пригородный и улицы Сыганак.

"Своими действиями организация нарушила правила благоустройства территории города. В отношении подрядчиков составлен административный материал с наложением штрафа в размере более 500 тысяч тенге", - сообщили в ДП.

В полиции добавили, что с 15 апреля за нарушение правил благоустройства города к административной ответственности привлечено более 13 тысяч человек, а за загрязнение мест общего пользования составлено около 9 тысяч административных протоколов.

"За несвоевременную уборку прилегающей территории, поврежденные заборные ограждения, создание свалок, отсутствие мойки колес и прочее оштрафовано около 100 строительных организаций.

За ненадлежащую уборку прилегающих территорий обслуживаемых домов 67 организаций и 45 водителей за слив нечистот в неустановленных местах привлекли к ответственности", - рассказали в полиции.

Ранее жители села близ Кольсая в Алматинской области заявили, что бизнесмены сливают нечистоты из септика в реку. По их словам, это может привести к отравлению скота или сходу оползня.

Недавно жители микрорайона "Нижняя пятилетка" Турксибского района Алматы заявили, что по вине подрядчика вынуждены каждый день ездить по дорогам, напоминающим полосу препятствий.

Также мы писали, что в Актобе суд обязал подрядчика вернуть 12,5 млн тенге - ранее он выиграл тендер на поставку породистых скакунов для спортшколы, но некоторые оказались обычными лошадьми.