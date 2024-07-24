"Невозможно находиться": владельцам дач в Павлодаре досаждают назойливые мухи

В Павлодаре владельцам дачных участков опять досаждают назойливые мухи. Насекомые не дают людям ни работать, ни отдыхать. Местные жители обратились к журналистам, передает Первый канал "Евразия".

Сразу несколько садоводств Павлодара ежегодно страдают от нашествия назойливых мух. Не помогает ни отрава, ни прочая химия, на которую уставшие от невозможности даже спокойно дышать дачники ежемесячно тратят по 20 тыс. тенге.

"Начала жарить рыбу. В доме ни одной мухи не было. Потом поворачиваюсь, какой-то шум - рой мух. Я была в шоке, я такое в первый раз видела", - рассказала член дачного кооператива Татьяна Головко.

Рядом с садоводствами находятся очистные сооружения коммунального предприятия. Именно в этом соседстве, как считают дачники, причина всех бед.

"Бывает такое, что с северо-запада идут к нам неприятные запахи, тогда берем все вещи и уезжаем отсюда, тут находиться невозможно. Они же должны как-то травить мух, должен быть график. Видимо, этого они не делают", - поделилась член дачного кооператива Ольга Алексеева.

В прошлом году более тысячи дачников в двух садоводствах подписались под коллективными письмами к монополисту. Но опыт показал, что действеннее сразу обращаться к журналистам.

"Почему каждый год мы должны просить и обращаться, чтобы травили мух, чтобы выполняли свои функциональные обязанности? После предыдущего обращения они потравили на поле, и стало мух намного меньше. Можно сказать, вообще их не стало", - сообщила член дачного кооператива Любовь Сороченко.

На коммунальном предприятии считают, что дачники делают из мухи слона. Причина увеличения популяции насекомых, цитируя ответ монополиста, кроется, скорее всего, в близости расположенных рядом частных хозяйственных подворий, а на территории близ очистных сооружений регулярно проводят дезинсекцию препаратами с хлором.

"Увеличение количества насекомых в садоводствах не связано с очистными сооружениями. Работы по обработке ведутся регулярно. Мы пойдем навстречу дачникам, помимо основной запланированной дезинсекции, будет организована дополнительная", - рассказала пресс-секретарь коммунального предприятия Арман Сарымова.

Территорию вблизи дач снова потравят. Дачники надеются, что на следующий год дезинсекционные работы проведут результативно и в срок, и местным жителям не придется снова считать мух.

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