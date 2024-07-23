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Полиция отреагировала на видео массовой драки в Астане

Опубликовано:

Массовая драка в Астане
Массовая драка в Астане. Кадр из видео: t.me/arekegov

В Сети распространяется видео массовой драки якобы со смертельным исходом в Астане. В пресс-службе Департамента полиции города отреагировали на инцидент, передает NUR.KZ.

Видео, на котором запечатлена массовая драка в Астане, опубликовано в Telegram-канале EGOV.PRESS.

Судя по описанию к видео, в Астане произошла групповая драка со смертельным исходом.

На инцидент отреагировали в Департаменте полиции Астаны. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства, драка произошла 15 июля во дворе дома по улице Торайгырова.

"Между жителями произошел конфликт. Прибывшими сотрудниками полиции жильцы были доставлены для разбирательств. Установлено, что пострадавших в ходе конфликта не имеются. Участники претензий друг к другу не имеют", - отмечается в сообщении.

И ведомстве уточнили, что информация, распространяемая в социальных сетях о якобы смертельном исходе, не соответствует действительности.

Массовую драку сняли на видео в Атырауской области. В полиции региона возбудили уголовное дело и провели профилактическую работу с сельчанами.

Также несколько дней назад подростки устроили массовую драку в Актау. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, подчеркнули в полиции.

Ранее департамент полиции Астаны опубликовал видео ночной драки неизвестных мужчин и прокомментировал данный инцидент. Стражи порядка также возбудили дело.

А в конце мая массовую драку прямо посреди последнего звонка устроили выпускники школы в Мангистауской области. В полиции сообщили, что 47 несовершеннолетних доставили в отдел.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2138562-policiya-otreagirovala-na-video-s-massovoy-drakoy-v-astane/

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