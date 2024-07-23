"КазМунайГаз" оштрафовали на полмиллиарда тенге

АО "КазМунайГаз" оштрафовали более чем на 500 млн тенге за злоупотребления своим доминирующим положением в части ограничения реализации нефтепродуктов, передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.

На сайте Агентства по защите и развитию конкуренции РК появилась информация о проведенной проверке в отношении АО "НК "КазМунайГаз". Ее провел столичный департамент АЗРК и органы прокуратуры. Проверка показала, что в действиях АО установлены факты злоупотребления своим доминирующим положением в части ограничения реализации нефтепродуктов.

"Так, общество в период с января по апрель 2023 года игнорировало поданные заявки на реализацию нефтепродуктов, а в некоторых случаях создавало дискриминационные условия путем сокращения объемов нефтепродуктов с отдельными покупателями при наличии на момент обращения возможности реализации нефтепродуктов.

Учитывая вышеизложенное, возбуждено административное производство в отношении общества по части 3 - 1 статьи 159 КоАП РК. Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны от 27 июня 2024 года, общество привлечено к административной ответственности на сумму 539,4 млн тенге", - рассказали в АЗРК.

Сообщается, что штраф оплачен в полном объеме.

Ранее сообщалось, что "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" оштрафовали на более 1 млрд тенге за злоупотребление доминирующим положением на рынке СНГ. Тогда Специализированный суд по адмправонарушениям Атырау привлек ТОО к административной ответственности - был конфискован монопольный доход в свыше 955 млн тенге и административный штраф в сумме 162 млн тенге.

Также мы писали, что антимонопольщики в Казахстане предложили перестать регулировать цены на топливо. Кроме того, поставки нефти на внутренний рынок оказались непрозрачными в Казахстане.