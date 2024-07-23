В работе "СК-Фармации" выявили серьезные коррупционные риски

Антикоррупционное ведомство выявило серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация", передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Антикора.

Антикоррупционной службой совместно с Минздравом был проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО "СК-Фармация".

"Как показали результаты анализа, в СКФ имеются серьезные коррупционные риски, препятствующие реализации задач по своевременному и качественному обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, развитию фармацевтической отрасли и промышленности", - отметили в Антикоре.

По информации ведомства, более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом (всего 1 241 лот в период 2020-2023 годы).

Как отметили в агентстве, этому способствовали заложенные в правила нормы, которые позволяют определять победителя при поступлении только одной заявки.

"Фармкомпании, используя эту лазейку в сговоре с другими поставщиками, выигрывали тендеры по максимальной высокой цене. Таким образом не обеспечивались конкуренция и снижение стоимости закупок. Так, значительная доля экономии (81%) по итогам аукционов в 2020-2023 годы сформирована только за счет 8% всех лотов (567 из 6513). В каждом третьем лоте (1969 или 30%) снижение цены вовсе отсутствовало", - заявили в Антикоре.

В ведомстве также отметили, что частые отказы поставщиков-посредников от участия на первом шаге аукциона, участие в них парами и "обмен победами" указывают на широкое применение картельного сговора.

По информации агентства, это делается для создания мнимой конкуренции и удержания высоких цен закупок, что подтверждается недавними расследованиями, проведенными уполномоченным органом по защите и развитию конкуренции.

Также сотрудники Антикора выявили, что при закупе медоборудования тендерной комиссией к аукциону допускались поставщики, заявки которых не соответствовали условиям тендера, а также игнорировались отрицательные заключения экспертов - здесь же возникали риски необоснованного завышения стоимости закупок.

"Выборочным анализом выявлено 13 договоров по закупу медоборудования, которые имели разную стоимость, но со схожими техническими характеристиками (риски завышения на 6,7 млрд тенге). При этом, выявленные анализом коррупционные риски способствовали формированию пула компаний, покрывающих значительную долю рынка по предоставлению услуг логистики, хранения и поставке лекарств и медизделий", - говорится в сообщении.

Еще в ведомстве подчеркнули, что непрозрачность процессов заключения долгосрочных договоров способствовали необоснованному обогащению компаний, которые фактически не имели намерения развивать отечественное фармпроизводство (всего заключено 92 договора с 36 отечественными производителями, общий объем закупа составил 315 млрд тенге).

Например, в деятельности 8 отечественных производителей (перчатки, шприцы, йод и др.) имеются признаки ввоза зарубежной продукции вместо их реального производства.

"На это указывают сведения об импорте, недостаточность ввозимого сырья для производства нужного количества товара, нехватка производственных мощностей, а также аномально низкие показатели по электро- и водопотреблению", - добавили в ведомстве.

Наряду с этим, сотрудниками Антикора отмечается ненадлежащий контроль (контроль ограничивается единовременным выездным осмотром и составлением акта) и размытые критерии признания производителя отечественным (достаточно произвести стерилизацию и упаковку товара).

"По блоку управления персоналом выявлены коррупционные риски, связанные с трудоустройством лиц в обход конкурса, отсутствием независимых членов в конкурсной комиссии, непринятием мер по устранению конфликта интересов, командным перемещением, неправомерным утверждением доплат, вознаграждений, выплат командировочных, а также зарплат отдельным сотрудникам, фактически не работавшим в СКФ", - заявили в антикоррупционном ведомстве.

Как заключили в Антиеоре, итоги внешнего анализа свидетельствуют о неправильной организации менеджмента в СКФ, что не позволяет на должном уровне реализовать поставленные перед ним задачи.

"СКФ практически не работало напрямую с производителями, вся работа выстраивалась через посредников. По сути это ненужные "прокладки", которые обогащались, приобретая лекарства у производителей с последующей перепродажей СКФ. При этом такие поставки осуществлялись по максимальным ценам, без конкуренции через картельный сговор. Даже отечественные производители, заключившие с СКФ долгосрочные договоры, шли на манипуляции, сопряженные с фиктивным производством", - пришли к выводу в ведомстве.

В целях всестороннего принятия мер по противодействию коррупции совместно с министерством здравоохранения 12 мая был утвержден план организационных мероприятий по устранению вышеуказанных коррупционных рисков.

Исполнение рекомендаций находится на контроле Антикоррупционной службы.

Стоит отметить, что ранее ТОО "СК-Фармация" оказывалось в центре скандалов.

Летом 2020 года разгорелся скандал вокруг "СК-Фармация", когда в социальных сетях появились слухи, что в казахстанских аптеках продают медикаменты, переданные Катаром в качестве гуманитарной помощи.

Позже президент Касым-Жомарт Токаев поручил уволить руководство компании, провести расследование и наказать виновных. В тот же день глава компании Берик Шарип был освобожден от должности, а позднее его задержали. 12 июля его должность занял Ерхат Искалиев.

После его назначения представители "СК-Фармация" опровергли данные о том, что Ерхат Искалиев является родственником Азата Искалиева, занимавшего пост секретаря наблюдательного совета компании.

В августе 2022 года Искалиев ответил на критику, которая поступает в адрес компании. В ноябре того же года стало известно, что поставки жизненно важных лекарств для детей сорвались из-за того, что "СК-Фармация" расторгла договор.

Недавно, в июне этого года, Ерхата Искалиева освободили от должности главы "СК-Фармация".