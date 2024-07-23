Турист заблудился при спуске с горы в Туркестанской области (видео)

Турист заблудился при спуске с горы в Туркестанской области - на помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

По информации ведомства, в районе Толе би вблизи села Бургулюк проводились поиски мужчины 1975 года рождения.

Турист заблудился при спуске с горы.

Принятыми мерами, поисковой группой мужчина найден вблизи ущелья Бургулюк.

В медицинской помощи он не нуждался, подчеркнули в министерстве.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили в ведомстве.