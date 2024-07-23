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Турист заблудился при спуске с горы в Туркестанской области (видео)

Опубликовано:

Туриста нашли в горах Туркестанской области
Турист. Кадр из видео: МЧС РК

Турист заблудился при спуске с горы в Туркестанской области - на помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

По информации ведомства, в районе Толе би вблизи села Бургулюк проводились поиски мужчины 1975 года рождения.

Турист заблудился при спуске с горы.

Принятыми мерами, поисковой группой мужчина найден вблизи ущелья Бургулюк.

В медицинской помощи он не нуждался, подчеркнули в министерстве.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

  • Изучите подробно свой маршрут.
  • Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
  • Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
  • При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
  • Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
  • Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили в ведомстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2138241-turist-zabludilsya-pri-spuske-s-gory-v-turkestanskoy-oblasti-video/

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