Турист заблудился при спуске с горы в Туркестанской области (видео)
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Турист заблудился при спуске с горы в Туркестанской области - на помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
По информации ведомства, в районе Толе би вблизи села Бургулюк проводились поиски мужчины 1975 года рождения.
Турист заблудился при спуске с горы.
Принятыми мерами, поисковой группой мужчина найден вблизи ущелья Бургулюк.
В медицинской помощи он не нуждался, подчеркнули в министерстве.
Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы
"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили в ведомстве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2138241-turist-zabludilsya-pri-spuske-s-gory-v-turkestanskoy-oblasti-video/