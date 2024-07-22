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Акима в Алматинской области обвинили в избиении сельчанина

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Мужчина вытянул кулак
Кулак. Иллюстративное фото: Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images

Житель Алматинской области заявил, что его избил аким сельского округа, передает NUR.KZ. В акимате Алматинской области сообщили о начале служебного расследования.

В Instagram-аккаунте "Kris_p_talgar" опубликовано видео, на кадрах которого мужчина рассказывает о нанесении ему побоев.

"Житель поселка Туздыбастау заявил о побоях и оскорблениях от акима сельского округа. По словам мужчины, к нему ранее приходили представители власти и хотели спустить цену участка путем добавления в красную линию, - написано в описании к видео.

Мужчина на видео заявил о том, что аким оскорблял его, нецензурно выражался и ударил.

Ситуацию прокомментировали акиматы Талгарского района и Алматинской области, которые в совместной публикации в Instagram заявили о начале служебного расследовании в отношении акима Туздыбастауского сельского округа. "Один из жителей выразил недовольство утвержденным генеральным планом. Его земельный участок проходит по красной линии, что вызвало конфликт.

В настоящее время в отношении акима Туздыбастауского сельского округа проводится служебное расследование акиматом Талгарского района и управлением полиции Талгарского района.

В случае подтверждения вины акима его ответственность будет рассмотрена Советом по этике Агентства РК по делам государственной службы в Алматинской области", - сообщили в акиматах.

Также сообщается, что для дальнейшего разъяснения житель приглашен на прием к руководителю аппарата акима района 23 июля.

Ранее в Акмолинской области в акимате района после словесного конфликта произошла драка между заместителем акима района и руководителем аппарата.

"В мае 2024 года подсудимые, находясь в здании акимата на рабочем месте, устроили словесный конфликт, перешедший в драку между собой. Согласно заключению эксперта, они причинили друг другу легкий вред здоровью", - установил суд. При этом, участники конфликта вину не признали.

До этого в Атырау вынесли приговор экс-акиму Макатского района Ринату Ибрагимову, которого обвиняли в избиении бывшей жены. За причинение средней тяжести вреда здоровью женщины, находящейся от него в материальной или иной зависимости, ему назначили 2 года ограничения свободы.

Также мы писали, что всоцсетях появилось видео, на котором замглавы акима Караганды бьет мусорные урны, установленные во дворе дома. Ролик прокомментировали в акимате.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2138169-akima-v-almatinskoy-oblasti-obvinili-v-izbienii-selchanina/

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