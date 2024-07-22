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Девять человек погибли на водоемах в Павлодарской области

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ДЧС следит за безопасностью на воде
Рейды на побережье Иртыша. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Сотрудники ДЧС Павлодарской области проводят рейды на побережьях Иртыша. Инспектируются места массового скопления людей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, с целью предотвращения несчастных случаев на воде и формирования у граждан культуры безопасности сотрудники ДЧС проводят активную профилактическую работу.

Несмотря на это, из-за несоблюдения правил безопасности на водоемах в текущем году в Павлодарской области погибли девять человек, из них двое несовершеннолетних.

"Проведенный анализ показал, что основными причинами трагедий является купание в необорудованных местах и оставление детей без присмотра", - рассказал начальник управления гражданской обороны ДЧС Павлодарской области Кыдыржан Наскенов.

По результатам рейдовых мероприятий с начала года в регионе 49 нарушителей были привлечены к административной ответственности.

"Чтобы избежать трагедий, необходимо строго соблюдать элементарные правила безопасности на воде", - отметили в МЧС.

Напомним, 15 июня в Павлодарской области официально начался купальный сезон. В этот же день спасатели нашли тело утонувшего местного жителя. Погибшему парню было 20 лет.

Также спасатели вытащили из воды тело капитана судна в Павлодарской области. Мужчина упал с палубы в реку. Поисками занимались 20 дней.

Еще один парень 1999 года рождения утонул в поселке Кенжеколь в реке Иртыш во время купания в не предназначенном для этого месте.

Два мальчика утонули в озере Торайгыр в Баянаульском районе. Братья 11 и 13 лет купались в запрещенном месте. До приезда спасателей одного из детей из воды вытащили очевидцы.

А на набережной Павлодара очевидцы обнаружили тело утонувшего 19-летнего местного жителя. Поиски парня длились на протяжении трех дней.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2137947-devyat-chelovek-pogibli-na-vodoemah-v-pavlodarskoy-oblasti/

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