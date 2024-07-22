"Незаконное вооруженное формирование" ликвидировали военные в горах Жетicу

Сводные разведывательные подразделения Казахстана и Беларуси в рамках учений ликвидировали "незаконное вооруженное формирование", передает NUR.KZ со ссылкой на МО РК.

Перед военными поставили задачу организовать засаду, захватить "языка", заполучить секретные документы и провести эвакуацию группы в пункт постоянной дислокации.

За действиями подчиненных наблюдали командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Казахстана генерал-майор Алмаз Джумакеев и начальник штаба – первый заместитель командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси полковник Александр Ильюкевич.

Как отметил командующий Десантно-штурмовыми войсками РК, все задачи, поставленные сводным контингентом, выполнены в полном объеме, цели достигнуты.

В министерстве отметили, что намерены проводить подобные занятия ежегодно.

Двухстороннее тактико-специальное учение "Вершина братства-2024" проводилось в Жетысуской области на учебном полигоне "Коктал" с 15 по 20 июля - участие приняли военные Казахстана и Беларуси.

Как ранее отмечал руководитель учений командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Казахстана генерал-майор Алмаз Джумакеев, учения "Вершина братства" разработано с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

В ходе отработки учебно-боевых задач военнослужащие получат опыт развертывания совместной системы управления и действий на тактическом уровне, что будет способствовать повышению полевой выучки подразделений.