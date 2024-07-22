Новые правила благоустройства приняли в Алматы: что известно об ответственности бизнеса и горожан

Новые правила благоустройства приняли в Алматы, они определяют ответственность бизнеса и горожан. Депутат маслихата Асия Аканова рассказала подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По ее словам, усиление мер продиктовано новыми требованиями времени.

"Как вы помните, весной этого года были начаты мероприятия по выполнению инициативы главы государства в рамках общеказахстанской кампании "Таза Казахстан". В этом направлении по инициативе и при активной поддержке акима города Ерболата Досаева был дан старт кампании "Алматы - наш общий дом", охватившей каждый район.

К ее реализации подключились все неравнодушные жители и гости мегаполиса. Новые правила благоустройства территории города Алматы, на мой взгляд, являются логическим завершением легитимизации принципа солидарной ответственности.

Это означает, что каждый алматинец несет личную ответственность и должен участвовать в том, чтобы поддерживать наш город в надлежащем состоянии", - считает Асия Аканова.

Депутат отметила, что согласно новым правилам, организаторы культурно-массовых мероприятий теперь обязаны проводить уборку после событий.

"Это очень актуально для двухмиллионного города, поскольку, к сожалению, имел место факт, когда после одного зрелищного мероприятия была вытоптана целая площадка цветов. Новые правила регламентируют проведение подобных мероприятий", - прокомментировала она.

Также в правилах прописан пункт по определению зоны ответственности представителей малого и среднего предпринимательства.

"Определен паспорт благоустройства для усиления чувства социальной ответственности бизнеса. Выработаны общие регламентирующие требования к внешнему виду, к фасаду зданий, пандусам и другие. Это позволит повысить также уровень инклюзии нашего города", - заключила Аканова.

В акимате отметили, что 19 июля этого года на внеочередной ХХІ сессии маслихата VIII созыва депутаты утвердили новые правила благоустройства территории города Алматы.

Данные меры направлены на создание безопасной, удобной и экологически благоприятной городской среды.

Ранее мы писали о том, что убирать мусор после концертов и ярмарок обяжут организаторов в Алматы.

Еще сообщали, что, согласно новым правилам, при обустройстве инфраструктуры закрепляется приоритет пешеходов, общественного и велосипедного транспорта, а также арычных систем.