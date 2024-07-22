Одну из улиц перекрыли на несколько дней в Павлодаре

В Павлодаре в связи с ремонтными работами на 8 дней закрыли для проезда улицу Лермонтова. Движение по ней возобновится лишь 29 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Instagram, в связи с производством работ по проекту "Реновация улицы Лермонтова" временно будет перекрыто движение автотранспортных средств с 8 часов утра 21 июля до 8 часов утра 29 июля 2024 года по улице Лермонтова от улицы Луговая до улицы Астана.

"Просим заранее планировать свой маршрут и приносим свои извинения за причиненные неудобства", - отметили в акимате.

Ранее в Павлодаре сотрудниками дорожно-технической инспекции проводилось ночное обследование улично-дорожной сети города. За невыполнение требований по производству дорожных работ было оштрафовано ТОО.

В июне в Павлодаре ремонтные работы на улицах города привели к значительным пробкам. На одних участках в городе восстанавливали коммуникации, а на других производили ремонт дорог. В акимате призвали горожан заранее планировать маршрут.