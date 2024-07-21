Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Штормовое предупреждение объявили по Казахстану в понедельник

Опубликовано:

Дождь на улице
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На всей территории Казахстана в понедельник, 22 июля, синоптики объявили штормовое предупреждение. В ряде регионов ожидается жара, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт "Казгидромета".

22 июля днем в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза. В горных районах порывы ветра могут составить 17-22 м/с. Днем на большей части региона прогнозируют сильную жару 35-37 градусов.

На западе области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность. Что касается Карагандинской области, ночью на севере, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на севере, юге региона - туман.

В понедельник ночью на западе, севере Мангистауской области синоптики обещают сильный дождь. На большей части региона - грозу. Днем на западе, севере - град, шквал. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В целом по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

22 июля днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На юге, в пустынных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Западно-Казахстанской области может быть сильная жара 35 градусов. На северо-западе, в центре, юго-востоке - высокая пожарная опасность, на западе, юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

В этот же день на севере, востоке Акмолинской области синоптики прогнозируют грозу, град. В некоторых частях области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Кокшетау днем - гроза.

В понедельник ночью и днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге - гроза. В Усть-Каменогорске обещают грозу, днем - град, порывы ветра 15-18 м/с.

22 июля днем в северной половине Костанайской области ожидается временами сильный дождь. В некоторых частях региона - грозу, град, шквал и сильный ветер. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра ночью на севере, в центре области Абай жителям пообещали грозу. В центре области порывы ветра могут достигать 23 м/с, также там ожидается высокая пожарная опасность. В Семее утром и днем - гроза, град.

Что касается Атырауской области, предстоящей ночью на юге, востоке там может быть гроза. Днем же - сильная жара 35-39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке, северо-западе области она чрезвычайная. В Атырау также сильная жара 35-37 градусов.

В центре, на юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

22 июля на севере, востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза. Днем на западе, юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. На юго-западе области - высокая пожарная опасность.

В этот же день днем севере, востоке Северо-Казахстанской области прогнозируют сильный дождь. Ночью на западе области - грозу, днем на западе, севере, юге области - град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке региона ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области будет гроза. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

22 июля днем на востоке, в горных районах области Жетісу ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

В горных районах Жамбылской области тоже ожидают грозу. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2137518-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-po-kazahstanu-v-ponedelnik/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie