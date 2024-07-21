Прогулка на катамаране едва не закончилась трагедией на Каспии

В Мангистауской области спасатели помогли пятерым отдыхающим, которые во время катания на катамаранах уплыли далеко от берега, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На побережье Каспийского моря в Актау спасатели доставили на берег 5 человек, которые во время катания на катамаране уплыли далеко от берега и не смогли вернуться.

В медицинской помощи никто не нуждался, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

Добавим, недавно туристы из Астаны отправились на прогулку на катамаране по озеру в Бурабае, но вернуться на берег из-за больших волн самостоятельно не смогли. На помощь пришли спасатели - попавших в беду обнаружили путем визуального наблюдения.

Перед этим сообщалось, что на озере Алаколь в области Абай спасены четыре человека - двое взрослых и двое детей, которые не могли вернуться к берегу.

В другом случае мужчину из-за ветра течением на доске для серфинга унесло в Каспийское море в Мангистауской области. Его спасли сотрудники МЧС во время патрулирования побережья.