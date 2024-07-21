Прогулка на катамаране едва не закончилась трагедией на Каспии
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В Мангистауской области спасатели помогли пятерым отдыхающим, которые во время катания на катамаранах уплыли далеко от берега, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
На побережье Каспийского моря в Актау спасатели доставили на берег 5 человек, которые во время катания на катамаране уплыли далеко от берега и не смогли вернуться.
В медицинской помощи никто не нуждался, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.
Добавим, недавно туристы из Астаны отправились на прогулку на катамаране по озеру в Бурабае, но вернуться на берег из-за больших волн самостоятельно не смогли. На помощь пришли спасатели - попавших в беду обнаружили путем визуального наблюдения.
Перед этим сообщалось, что на озере Алаколь в области Абай спасены четыре человека - двое взрослых и двое детей, которые не могли вернуться к берегу.
В другом случае мужчину из-за ветра течением на доске для серфинга унесло в Каспийское море в Мангистауской области. Его спасли сотрудники МЧС во время патрулирования побережья.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2137515-progulka-na-katamarane-edva-ne-zakonchilas-tragediey-na-kaspii/