Проезд к остановкам рядом с двумя ЖК временно закрыли в Астане

В Астане временно закрыли проезд автобусов к остановкам, расположенным рядом с двумя жилыми комплексами, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

В Астане около двух ЖК по улице Сыганак временно перекрыли проезд к остановкам.

"В связи с этим маршруты № 29, 29А, 42, 49, 61, 202 временно не осуществляют посадку/высадку пассажиров на данных остановочных пунктах", - говорится в сообщении CTS в Instagram.

Напомним, в связи со средним ремонтом дорожного полотна на мосту "Караоткел" от улицы Ташенова до улицы Калкаман в столице с 14 июля по 15 августа данный участок частично перекрыт. Движение автотранспортных средств осуществляется по одной из сторон в обоих направлениях.

Кроме того, в Астане до 24 июля снова перекрыли одну из полос движения по мосту Тауелсиздик.

Мы также собрали в один материал всю актуальную информацию об участках ремонта и сроках ограничения движения до конца июля. В материале указаны все улицы, движение на которых ограничено или полностью перекрыто.