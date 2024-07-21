Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Проезд к остановкам рядом с двумя ЖК временно закрыли в Астане

Опубликовано:

Остановка общественного транспорта
Автобусная остановка. Иллюстративное фото: vavlt / Getty Images

В Астане временно закрыли проезд автобусов к остановкам, расположенным рядом с двумя жилыми комплексами, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

В Астане около двух ЖК по улице Сыганак временно перекрыли проезд к остановкам.

"В связи с этим маршруты № 29, 29А, 42, 49, 61, 202 временно не осуществляют посадку/высадку пассажиров на данных остановочных пунктах", - говорится в сообщении CTS в Instagram.

Напомним, в связи со средним ремонтом дорожного полотна на мосту "Караоткел" от улицы Ташенова до улицы Калкаман в столице с 14 июля по 15 августа данный участок частично перекрыт. Движение автотранспортных средств осуществляется по одной из сторон в обоих направлениях.

Кроме того, в Астане до 24 июля снова перекрыли одну из полос движения по мосту Тауелсиздик.

Мы также собрали в один материал всю актуальную информацию об участках ремонта и сроках ограничения движения до конца июля. В материале указаны все улицы, движение на которых ограничено или полностью перекрыто.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2137440-proezd-k-ostanovkam-ryadom-s-dvumya-zhk-vremenno-zakryli-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie