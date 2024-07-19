Грозы и сильный дождь: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

20 июля днем в Астане временами ожидается гроза.

Завтра днем на западе Западно-Казахстанской области тоже ожидается гроза. Днем на западе, юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На западе, юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Джангалинском районе ожидается чрезвычайная высокая пожарная опасность.

20 июля днем на севере, востоке, юге области Абай возможен сильный дождь. Ночью на севере, востоке, в центре области ожидается гроза, днем гроза, на севере, востоке, юге области град, шквал. Ветер юго-западный днем на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью на северо-востоке Актюбинской области прогнозируется гроза, на севере области туман. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В субботу днем на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на востоке, юге, в центре, днем на большей части области - гроза. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на востоке, днем на севере, востоке, в центре области Ұлытау пообещали грозу. Ветер северо-западный, западный днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге Павлодарской области снова ожидается сильный дождь, град. Ночью в южной половине области, днем на большей части области гроза. Ночью на севере области - туман. Ветер северо-восточный на юге области 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

20 июля днем на западе, юге Атырауской области будет гроза. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке, северо-западе, севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара 39 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В субботу днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, в центре области - гроза, днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

20 июля на севере, востоке, юге Костанайской области прогнозируется гроза. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер северо-западный днем на юго-востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

А в горных и предгорных районах Туркестанской области тоже ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На юге, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

20 июля в Кызылординской области - ветер западный днем в центре области 15-20 м/с. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град.

Днем в субботу в горных районах Жамбылской области будет сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 25 м/с. 20 июля на западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, западе области, днем на севере, западе, юге области - гроза. Днем на севере, западе, юге области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на западе, юге области - туман. Ветер северо-западный днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с.

20 июля днем на севере, востоке, в центре, горных районах области Жетісу тоже ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области временами будет сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с.