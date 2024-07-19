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"Не исключены нештатные ситуации": алматинцев предупредили об испытаниях теплосетей

Опубликовано:

Датчик давления
Датчик. Иллюстративное фото: акимат Алматы

Компания "Алматинские тепловые сети" обратилась к алматинцам - жителей южной столицы предупредили о гидравлических испытаниях тепловых сетей после ремонта, передает NUR.KZ.

По информации ТОО, с 22 июля по 9 августа 2024 года на территории всех районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей после ремонта.

Сообщается, что в этот период ежедневно с 4:00 до 7:00, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов.

"Горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем быть предельно внимательными, соблюдать правила предосторожности! Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и др. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети", - призвали алматинцев.

График проведения испытаний теплосетей:

22 июля

  • Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.

С 22 июля по 9 августа

  • Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм - Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;
  • Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль;
  • микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова– Басенова;
  • Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

23 июля

  • Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.

23 и 24 июля

  • Ауэзовский и Алмалинский районы: Рыскулбекова – речка Большая Алматинка – Саина – Куанышбаева;
  • Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова.

24 июля

  • Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зердели.

24 и 25 июля

  • Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.

25 июля

  • Алатауский район: поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

25 и 26 июля

  • Жетысуский, Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Уалиханова - Айтеке би.

29 июля

  • Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского - Рыскулова – Сейфуллина.

30 и 31 июля

  • Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Джангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;
  • Ауэзовский, Наурызбайский и Алмалинский районы: Абая – Райымбека – Яссауи – Гайдара.

31 июля

  • Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко;
  • Алмалинский район: Чокина – Емцова – Карасай батыра – Райымбека.

1 августа

  • Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.

1 и 2 августа

  • Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова;
  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би– Панфилова – Сатпаева – Масанчи;
  • Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя.

2 августа

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Макатаева – Розыбакиева – Шарипова.

5 августа

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева.

5 и 6 августа

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова.

7 августа

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

7 и 8 августа

  • Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

9 августа

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2137089-ne-isklyucheny-neshtatnye-situacii-almatincev-predupredili-ob-ispytaniyah-teplosetey/

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