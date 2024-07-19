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Приложение Damumed обратилось к казахстанцам из-за мошенников

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Приложение Damumed
Приложение Damumed. Иллюстративное фото : NUR.KZ/Виктор Николаев

Сегодня пользователям приложения Damumed пришли уведомления - казахстанцев предупредили о действиях мошенников, передает корреспондент NUR.KZ.

В сообщении сказано, что мошенники рассылают поддельные электронные письма и сообщения, которые могут выглядеть как официальные уведомления от приложения.

"Damumed никогда не запрашивает изменение пароля через сторонние ссылки. Все действия выполняйте только через официальный сайт и приложение Damumed", - подчеркивается в сообщении.

Сообщение от Damumed
Сообщение. Скриншот: Damumed

Казахстанцев призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить свои данные на посторонних сайтах.

Отметим, на днях портал eGov.kz обратился к казахстанцам по поводу сообщений с номера 1414. Граждан призвали не передавать сообщения направленные от 1414 с кодами третьим лицам, чтобы не стать жертвой мошенников. Отмечалось, что злоумышленники могут воспользоваться кодом из сообщения и получить доступ к цифровым данным.

Также из-за участившихся действий мошенников к казахстанцам обратился КНБ. Там отметили, что мошенники все чаще прикрываются именами руководителей силовых структур, обращаясь к гражданам и угрожая уголовной ответственностью, предупредил Комитет национальной безопасности.

Ведомство напомнило, что при исполнении служебных обязанностей сотрудники КНБ полномочий предлагать гражданам проведение каких-либо финансовых операций не имеют.

Вслед за КНБ свое обращение сделали в Аниткоре - как оказалось, участились случаи получения казахстанцами звонков и сообщений якобы от представителей Антикоррупционной службы. Антикор просит не доверять мошенникам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2137083-prilozhenie-damumed-obratilos-k-kazahstancam-iz-za-moshennikov/

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