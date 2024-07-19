Прикрываясь гастритом, поехала на съемки: вынесено решение суда по делу Лилии Рах

Суд признал необоснованными основания Лилии Рах для выезда из РК. Решение опубликовали на странице Верховного суда, а в суде Алматы подтвердили, что речь идет о Лилии Рах, пишет корреспондент NUR.KZ.

"Судом установлено, что в 2018 году районный суд обязал гражданку Казахстана совместно другими солидарными должниками выплатить банку задолженность в размере более 1 млрд тенге. В рамках исполнительного производства судебным исполнителем вынесено постановление о временном ограничении должника на выезд из страны", - говорится в сообщении Telegram-канала Верховного суда.

Однако в апреле 2024 года по заявлению представителя должника частный судебный исполнитель приостановил временное ограничение на выезд. Данное постановление санкционировано судом.

Основанием послужил довод должника Лилии Рах о необходимости прохождения лечения за рубежом. Однако, покинув пределы Республики Казахстан, Лилия Рах приняла участие в съемках популярной программы на российском телеканале в качестве ведущей.

"Заключение врачебной комиссии, предоставленное стороной должника, датировано 7 марта 2023 года, т.е. на момент обращения к судебному исполнителю с заключением о диагнозе прошло более одного календарного года.

Кроме того, указанный в заключении диагноз (язва, гастрит) подлежит лечению и в Республике Казахстан, о чем имеется указание в медицинских справках. Ввиду этого Банк посчитал основание для выезда должника за пределы республики необоснованным", - сообщает Верховный суд.

С учетом всех обстоятельств иск Банка к ЧСИ удовлетворен. Обжалуемое постановление о приостановлении временного ограничения на выезд признано незаконным и отменено.

Решение суда не вступило в законную силу. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде апелляционной инстанции по жалобе должника.

Напомним, в 2016 году Лилию Рах арестовали в Алматы по подозрению в похищении человека. 10 ноября 2017 года ее приговорили к 7 годам лишения свободы, признав виновной.

25 января 2018 года на апелляционном заседании суда потерпевший попросил отменить приговор в отношении Рах, заявив, что претензий он к ней не имеет. Лилию Рах отпустили из-под стражи. Позже в интервью она рассказала, что считает, что ее подставили.

А в ноябре 2018 года стало известно, что «Цеснабанк» отсудил у семьи Лилии Рах имущество в размере 4,75 миллиарда тенге и земельные участки с нежилыми помещениями

Как следует из материалов дела, в 2012 году «Цеснабанк» выдал кредит в размере 2,3 миллиарда тенге семье Рах сроком до марта 2019 года, а затем – 800 миллионов тенге и 2,5 миллиона евро на срок в 60 месяцев. В залог были предоставлены нежилые помещения с прилегающими участками в Медеуском, Алмалинском и Бостандыкском районах.

Заемщикам были направлены уведомления и требования о досрочном погашении всей суммы задолженности, однако задолженность не была погашена, говорится в деле.