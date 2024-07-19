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Мопедисты в Астане поспорили с полицией, один попытался сбежать (видео)

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Задержанный пытался сбежать от полиции в Астане
Задержанный мопедист пытался сбежать от полиции. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

В Астане патруль остановил двух мопедистов для проверки документов. У обоих не оказалось документов на транспорт, и один из водителей бросился бежать, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию Астаны.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны, инцидент произошел на улице Керей Жанибек хандар и был запечатлен нагрудной камерой патрульного.

При остановке двух мопедистов для проверки документов водители выразили недовольство. Следом к группе присоединился молодой человек, который представился владельцем мопедов.

Полицейские, установив, что у них отсутствуют документы на транспортные средства, решили водворить мопеды на коммунальную стоянку и привлечь молодых людей к ответственности.

Пытаясь избежать ответственности, один из них бросился бежать. Оперативно среагировав на его действия, сотрудники спецбатальона задержали беглеца и доставили правонарушителей в отделение полиции.

Задержанные лица привлечены к ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Мопеды водворены на коммунальную стоянку, сообщает ДП Астаны.

Напомним, в начале июня необычное задержание попало на видео в Актау - пока полицейские задерживали водителя, пассажирка сбежала на скутере. Позже ее нашли и привлекли к ответственности.

Еще один необычный инцидент сняли на видео в Усть-Каменогорске - мотоциклист пытался сбежать от полицейских. Водителя задержали и привлекли к административной ответственности.

Отметим, 7 июня Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к мопедистам и самокатчикам: полицейские призвали водителей соблюдать ПДД. Полицейские сообщили, что с начала года за различные нарушения на дороге более 22 тыс. водителей мопедов привлечены к ответственности. За тот же период электросамокатчики допустили почти 10 тыс. нарушений.

Напомним, в мае этого года в мажилисе обсуждались поправки в КоАП - водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане.

Отмечалось, что для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории А1. Водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2137011-mopedisty-v-astane-posporili-s-policiey-odin-popytalsya-sbezhat-video/

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