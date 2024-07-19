Штаб по борьбе с терроризмом обратился к казахстанцам

Антитеррористический центр Казахстана обратился к жителям и гостям Кокшетау с сообщением о запланированном учении, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт органа.

Акмолинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом выпустил сообщение о том, что сегодня в Кокшетау запланировано проведение антитеррористического учения.

"Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - сообщили в штабе.

В законе "О противодействии терроризму" указано, что антитеррористическая операция - это комплекс специальных мероприятий с применением физической силы, служебных собак, боевой и иной техники, оружия и специальных средств по предупреждению, пресечению акта терроризма, обезвреживанию террористов, взрывных устройств, обеспечению безопасности физических лиц и организаций, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий акта терроризма.

На официальном сайте центра сообщается, что Антитеррористический центр является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образуемым при уполномоченном органе в сфере координации противодействия терроризму.

Он создан в целях поддержания и развития условий, необходимых и достаточных для эффективного противодействия терроризму в Казахстане, в том числе для обеспечения согласованности действий государственных органов и органов местного самоуправления в этой сфере.

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