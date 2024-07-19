Движение по крупной транспортной развязке перекроют в Астане на несколько дней

В Астане полностью перекроют движение на пересечении проспекта Мәңгілік ел и улицы Сарайшык, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram управления транспорта и автодорог.

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, из-за работ по укладке верхнего слоя на транспортной развязке на пересечении проспекта Мәңгілік ел и улицы Сарайшык будет полностью перекрыто движение.

"Движение будет перекрыто полностью с 21:00 19 июля по 21 июля текущего года. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться только в одном направлении по левой стороне (от Мәңгілік ел в сторону моста "Марал").

Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - сообщили в управлении.

Напомним, редакция NUR.KZ собрала в один материал всю актуальную информацию об участках ремонта и сроках ограничения движения до конца июля. В материале указаны все улицы, движение на которых ограничено или полностью перекрыто.

Ранее мы писали, что до 24 июля в Астане вновь перекроют одну из полос движения по мосту Тауелсиздик - здесь продолжат работы по укладке асфальта. Также ранее сообщалось, что участок от улицы Ташенова до улицы Калкаман будет перекрыт до 15 августа.