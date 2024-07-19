Движение по крупной транспортной развязке перекроют в Астане на несколько дней
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В Астане полностью перекроют движение на пересечении проспекта Мәңгілік ел и улицы Сарайшык, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram управления транспорта и автодорог.
По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, из-за работ по укладке верхнего слоя на транспортной развязке на пересечении проспекта Мәңгілік ел и улицы Сарайшык будет полностью перекрыто движение.
"Движение будет перекрыто полностью с 21:00 19 июля по 21 июля текущего года. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться только в одном направлении по левой стороне (от Мәңгілік ел в сторону моста "Марал").
Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - сообщили в управлении.
Напомним, редакция NUR.KZ собрала в один материал всю актуальную информацию об участках ремонта и сроках ограничения движения до конца июля. В материале указаны все улицы, движение на которых ограничено или полностью перекрыто.
Ранее мы писали, что до 24 июля в Астане вновь перекроют одну из полос движения по мосту Тауелсиздик - здесь продолжат работы по укладке асфальта. Также ранее сообщалось, что участок от улицы Ташенова до улицы Калкаман будет перекрыт до 15 августа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2136771-dvizhenie-po-krupnoy-transportnoy-razvyazke-perekroyut-v-astane-pochti-do-avgusta/