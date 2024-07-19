Супружескую пару из США задержали в Туркестане и оштрафовали

В Туркестане при регистрации на авиарейс была выявлена супружеская пара из США, нарушившая законодательство Казахстана. Они привлечены к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Супружеская пара из Америки оштрафована на 738 тысяч тенге за двойное гражданство, сообщает пресс-служба Департамента полиции на транспорте в Instagram-аккаунте.

"Сотрудниками миграционной службы линейного отделения полиции в аэропорту города Туркестан во время регистрации на рейс сообщением "Туркестан-Стамбул" выявлена супружеская пара, нарушившая законодательство Республики Казахстан о гражданстве. Ими оказались граждане США 54 и 45 лет", - говорится в сообщении.

Транспортными полицейскими в отношении правонарушителей составлен адмпротокол за несообщение факта приобретения иностранного гражданства.

Отмечается, что материал направлен в специализированный административный суд Туркестанской области.

В итоге по решению суда иностранные граждане привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 МРП (738 400 тг).

Ранее полицейские выявили семейную пару россиян, нарушившую казахстанское законодательство о гражданстве. За это их выдворили за пределы страны. Также стражи порядка изъяли у супругов удостоверения личности и паспорта граждан Казахстана.

А в Кызылорде полиция оштрафовала гражданку России за двойное гражданство. За правонарушение женщина должна выплатить более полумиллиона тенге.

За двойное гражданство выдворили из Казахстана гражданина Турции. Факт выявили пограничники, когда он направлялся в Кыргызстан. Мужчина свою вину признал и объяснил, что не знал о необходимости сообщить об утрате казахстанского паспорта.

Мы также писали, что казахстанец 18 лет скрывал второе гражданство. В итоге за это получил штраф в 369 200 тенге.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в соответствии законом страны "О гражданстве РК" за гражданином Республики не признается гражданство другого государства.

Если гражданин получил иностранное гражданство, не выходя из казахстанского, он обязан в течение 30 календарных дней сообщить об этом и сдать паспорт и/или удостоверение личности РК в органы внутренних дел или загранучреждения. В отношении данной категории лиц регистрируется факт утраты казахстанского гражданства.