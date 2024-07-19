Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Двое детей потерялись на побережье Алаколя

Опубликовано:

Пляж
Пляж. Иллюстративное фото: Ali Moustafa/Getty Images

Двое детей потерялись на побережье Алаколя в области Жетiсу - дети покинули зону отдыха, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, двое детей 2017,2018 годов рождения остались без присмотра взрослых и самостоятельно покинули территорию зоны отдыха.

Дети потерялись.

"В ходе поисковых операций их обнаружили на берегу озера в 1,5 км от зоны отдыха и передали родителям. В медицинской помощи они не нуждались", - заявили в МЧС.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2136516-dvoe-detey-poteryalis-na-poberezhe-alakolya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie