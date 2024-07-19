Двое детей потерялись на побережье Алаколя в области Жетiсу - дети покинули зону отдыха, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, двое детей 2017,2018 годов рождения остались без присмотра взрослых и самостоятельно покинули территорию зоны отдыха.

Дети потерялись.

"В ходе поисковых операций их обнаружили на берегу озера в 1,5 км от зоны отдыха и передали родителям. В медицинской помощи они не нуждались", - заявили в МЧС.