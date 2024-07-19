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Группа из семи туристов заблудилась в лесу в ЗКО (видео)

Опубликовано:

Спасенные туристы
Туристы. Кадр из видео: МЧС РК

Туристы заблудились в лесном массиве Западно-Казахстанской области - потерявшуюся группу людей удалось отыскать, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В Уральске сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС пришли на помощь группе туристов из семи человек, которые заблудились в лесном массиве и не могли самостоятельно найти ориентир на открытую местность.

Их доставили в населенный пункт.

По информации МЧС, в медицинской помощи спасенные не нуждались.

Стоит отметить, не так давно спасатели обращались к казахстанцам из-за угрозы лесных пожаров.

В МЧС отмечали, что для предотвращения пожаров при посещении лесов следует:

  • не выбрасывать в лесу горящие спички, окурки или тлеющие материалы, которые могут вызвать возгорание;
  • избегать разводить костры или разжигать мангал в густых зарослях и хвойном молодняке, так как это может спровоцировать быстрое распространение огня;
  • не оставлять стеклянные предметы, которые при солнечной погоде могут стать причиной возгорания сухой растительности;
  • не производить выжигание сухой травы, чтобы избежать мгновенного распространения огня на лес.

В случае возникновения пожара нужно позвонить по номерам 101 и 112.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2136507-gruppa-iz-semi-turistov-zabludilas-v-lesu-v-zko-video/

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