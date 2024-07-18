Больше 5 тыс. гектаров леса на юге Казахстана хотят передать Министерству обороны
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На портале "Открытые НПА" опубликован проект постановления правительства, по которому Жамбылская область должна передать Минобороны 5300 гектаров леса, передает NUR.KZ.
В постановлении правительство ссылается на статью 130 Земельного кодекса РК и статью 51 Лесного кодекса РК.
"Перевести земельные участки общей площадью 5300 гектаров из категории земель лесного фонда коммунального государственного учреждения "Жамбылское учреждение по охране лесов и животного мира" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения", - написано в постановлении.
Документом предусмотрена обязанность акима Жамбылской области обеспечить передачу РГУ "Управление командующего войсками регионального командования "Юг" земельных участков для обустройства объектов для нужд обороны.
При этом командование "Юг" должно "возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, в случае вырубки насаждений принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс указанных учреждений".
Отметим, что недавно в МЧС дали рекомендации казахстанцам, которые посещают леса в летнее время:
- не выбрасывать в лесу горящие спички, окурки или тлеющие материалы, которые могут вызвать возгорание;
- избегать разводить костры или разжигать мангал в густых зарослях и хвойном молодняке, так как это может спровоцировать быстрое распространение огня;
- не оставлять стеклянные предметы, которые при солнечной погоде могут стать причиной возгорания сухой растительности;
- не производить выжигание сухой травы, чтобы избежать мгновенного распространения огня на лес.
В случае возникновения пожара нужно позвонить по номерам 101 и 112.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2136417-bolshe-5-tys-gektarov-lesa-na-yuge-kazahstana-hotyat-peredat-ministerstvu-oborony/