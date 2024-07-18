Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Больше 5 тыс. гектаров леса на юге Казахстана хотят передать Министерству обороны

Опубликовано:

Лесной пейзаж
Лесной пейзаж. Иллюстративное фото: Unsplash/Luca Bravo

На портале "Открытые НПА" опубликован проект постановления правительства, по которому Жамбылская область должна передать Минобороны 5300 гектаров леса, передает NUR.KZ.

В постановлении правительство ссылается на статью 130 Земельного кодекса РК и статью 51 Лесного кодекса РК.

"Перевести земельные участки общей площадью 5300 гектаров из категории земель лесного фонда коммунального государственного учреждения "Жамбылское учреждение по охране лесов и животного мира" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения", - написано в постановлении.

Документом предусмотрена обязанность акима Жамбылской области обеспечить передачу РГУ "Управление командующего войсками регионального командования "Юг" земельных участков для обустройства объектов для нужд обороны.

При этом командование "Юг" должно "возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, в случае вырубки насаждений принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс указанных учреждений".

Отметим, что недавно в МЧС дали рекомендации казахстанцам, которые посещают леса в летнее время:

  • не выбрасывать в лесу горящие спички, окурки или тлеющие материалы, которые могут вызвать возгорание;
  • избегать разводить костры или разжигать мангал в густых зарослях и хвойном молодняке, так как это может спровоцировать быстрое распространение огня;
  • не оставлять стеклянные предметы, которые при солнечной погоде могут стать причиной возгорания сухой растительности;
  • не производить выжигание сухой травы, чтобы избежать мгновенного распространения огня на лес.

В случае возникновения пожара нужно позвонить по номерам 101 и 112.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2136417-bolshe-5-tys-gektarov-lesa-na-yuge-kazahstana-hotyat-peredat-ministerstvu-oborony/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie