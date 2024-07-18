Астанчанин забыл в автобусе 1,2 млн тенге

В полицию Астаны обратилась супружеская пара, которая заявила о том, что глава семьи забыл в автобусе более 1 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram столичного ДП.

По информации Департамента полиции Астаны, житель столицы из-за невнимательности забыл в салоне автобуса пакет с деньгами. После, обнаружив потерю, он сообщил о пропаже на 102.

"В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции УП района Байконыр был установлен маршрут и водитель автобуса. Деньги в размере 1 миллиона 200 тысяч тенге были переданы владельцу. Супружеская пара выразила благодарность стражам порядка за профессионализм и оперативность", - отметили в полиции.

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