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Астанчанин забыл в автобусе 1,2 млн тенге

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Пустой кошелек
Пустой кошелек. Иллюстративное фото: Unsplash/Emil Kalibradov

В полицию Астаны обратилась супружеская пара, которая заявила о том, что глава семьи забыл в автобусе более 1 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram столичного ДП.

По информации Департамента полиции Астаны, житель столицы из-за невнимательности забыл в салоне автобуса пакет с деньгами. После, обнаружив потерю, он сообщил о пропаже на 102.

"В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции УП района Байконыр был установлен маршрут и водитель автобуса. Деньги в размере 1 миллиона 200 тысяч тенге были переданы владельцу. Супружеская пара выразила благодарность стражам порядка за профессионализм и оперативность", - отметили в полиции.

Ранее павлодарец забыл, где оставил авто, и переполошил полицейских. Мужчина вызвал полицейских, решив, что его авто угнали. Стражи порядка обнаружили легковушку в нескольких метрах от предполагаемого места пропажи.

Также мы писали, что жительница Алматинской области, добираясь в Алматы, забыла в машине свою малолетнюю дочь. Девочку вскоре нашли.

Ранее начальник Департамента полиции Алматы рассказал, как быстро дозвониться на 102.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2136402-astanchanin-zabyl-v-avtobuse-1-2-mln-tenge/

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