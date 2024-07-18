"Особая селевая угроза": в МЧС заявили о начале работ на шести моренных озерах Алматы

В Алматы начаты работы по опорожнению моренных озер, которые представляют особую селевую угрозу для южной столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В горах, прилегающих к территории Алматы, имеется 51 моренное и ледниковое озеро, сообщается на официальном сайте МЧС. На шести из них начаты превентивные работы по опорожнению.

"Ежегодно в селеопасный период специалистами "Казселезащиты" проводятся превентивные работы по опорожнению наиболее прорывоопасных моренных озер в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы, Каргалы и Аксай путем прокладки сифонных труб для сброса воды самотеком. Вручную углубляются сбросные каналы, работают насосы повышенной производительности.

На текущий год планируется провести превентивные работы по опорожнению на шести прорывоопасных моренных озерах. Они представляют особую селевую угрозу для Алматы", - говорится в сообщении ведомства.

Работы по опорожнению озер планируется завершить до конца сентября.

Отмечается, что для ежедневного мониторинга селевой опасности дополнительно открыты 13 сезонных постов, мониторинг за селевой обстановкой ведется с помощью автоматизированной системой мониторинга селевой опасности (АСМ), которая имеет 31 станцию мониторинга на селеопасных озерах, руслах и очагах.

Также на базе "Казселезащита" создана аварийная бригада для проведения неотложных работ.

Напомним, в конце июня сообщалось, что в Ошской области Кыргызстана сошел сель.

Отмечалось, что грязевые потоки затопили десять дворов и повредили два моста в селе Абшыр-Ата. В селе Тескей-Кожоке пострадали 15 дворов и местная школа. В селе Кара-Булак грязевые потоки унесли автомобиль и мост. В селе Тажы-Кыштак сель затопил семь дворов и несколько сараев. Поврежден мост на автодороге "Ош - Раззаков".

После схода селя были найдены тела двух из четырех пропавших несовершеннолетних казахстанцев. Позже в МИД РК сообщили, что были найдены оставшиеся двое.

Всего тогда погибло 10 человек.

На днях мощный сель снова сошел в Кыргызстане, сообщалось о четырех пропавших.

Согласно информации на официальном сайте МЧС Казахстана, сель - временный поток смеси воды и большого количества обломков горных пород от глинистых частиц до крупных камней и глыб, внезапно возникающий в руслах горных рек и лощинах.

Спасатели рекомендуют:

Вместе со взрослыми изучите опасные места на маршруте своего движения и избегайте их, особенно после обильных дождей.

Всегда помните, что попавшему в селевой поток спастись, почти не удается. От селевого потока можно спастись, только избежав его.

При заблаговременной эвакуации отключите электричество, газ и водопровод в доме. Плотно закройте двери, окна и вентиляционные отверстия.

Воздержитесь от походов в горы в селеопасный период.