Нашествие каракуртов в Атырауской области: Минсельхоз просят принять меры

В Атырауской области растет число ядовитых пауков-каракуртов. Ущерб от них уже составил свыше 65 млн тенге. В Минсельхоз направлено письмо о принятии мер, передает "Ак Жайык".

Как сообщает региональное издание, в Атырауской области, в том числе и в песчаных регионах, растет число ядовитых пауков-каракуртов.

Отмечается, что пауки уже нанесли значительный вред сельскохозяйственным животным. С начала лета 485 верблюдов были укушены каракуртом, погибло 90 голов, а владельцам павшего скота причинен ущерб на сумму свыше 65 млн тенге.

При этом профилактика укусов ядовитых насекомых, лечение и компенсация за погибших животных, как отмечает издание, за счет бюджетных средств не предусмотрены.

Несмотря на это, местные ветеринары ежедневно проводят лечение животных, укушенных ядовитым насекомым. Также направлено письмо в министерство сельского хозяйства о принятии мер по включению в перечень мероприятий, осуществляемых за счет бюджетных средств, защиты от ядовитых насекомых или их ликвидации, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области от каракуртов пострадали несколько человек и домашний скот. Сообщается, что больше всего случаев зафиксировано в Индерском районе.

Мы писали также, что житель Актау обнаружил в подвале своего дома большое скопление ядовитых каракуртов. Жильцы многоэтажки беспокоились, что пауки могут попасть в квартиры.

Осенью прошлого года сообщалось, что каракурты расплодились в жилом доме Уральска. Жильцы переживали за детей, ведь ядовитые каракурты могут их покусать. В акимате города заверили, что в этом доме проведут дезинфекцию.

Летом 2023 года в мессенджерах распространилось сообщение о массовом нашествии каракуртов в Алматы. Однако в пресс-службе УОЗ города отметили, что были зарегистрированы только два случая с укусами этих пауков.

Ранее алматинские врачи давали рекомендации на случай, если каракурт все же ужалит человека. Если каракурт ужалил в руку или ногу, то конечность следует максимально обездвижить. До приезда в больницу укушенному следует давать обильное питье, теплую воду или горячий чай.

При укусе возникает сильная боль, ее можно притупить любым болеутоляющим препаратом. А вот чего точно не стоит делать, так это надрезать и прижигать место укуса или накладывать жгут на конечность.

"Если после укуса боль не сильная, то после оказания медицинской помощи пациента могут отправить домой. Но чаще всего таких пациентов госпитализируют. Особо опасны укусы пауков для больных с хроническими заболеваниями. Таким людям нужно немедленно обратиться в больницу, потому что могут быть тяжелые последствия. Боль бывает до такой степени сильная, что развивается парез кишечника. При тяжелой форме больных госпитализируем в реанимационное отделение", - рассказали врачи.

Основные симптомы после укуса:

судороги в конечностях;

лихорадка;

потливость;

головная боль;

острые боли в брюшной полости, напоминающие обострение панкреатита и язвенной болезни;

сбой дыхания; аритмия, приводящая к сердечной недостаточности.