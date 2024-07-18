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Казахстанца оштрафовали на 110 тыс. и лишили прав после публикации видео в Сети

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Лихач в Таразе
Опасная езда в Таразе. Кадр из видео: instagram.com/zhambyl_police

Полиция Жамбылской области сообщила о задержании водителя, который устроил опасную езду с дрифтом на дорогах города, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram департамента.

По информации Департамента полиции Жамбылской области, в ходе мониторинга соцсетей стражи порядка обнаружили видео, на котором водитель автомобиля Mercedes-Benz грубо нарушает правила дорожного движения на улицах Тараза.

Им оказался 21-летний житель Шымкента. Ориентировку передали в полицию Шымкента, которая и задержали правонарушителя. "В отношении него составлены административные протоколы и наложен штраф в размере 110 760 тенге. Также в соответствии со статьей 596 КоАП РК водитель будет лишен права управления транспортными средствами на шесть месяцев. Автомобиль водворен на штрафстоянку", - сообщили в ДП.

Ранее в Шымкенте молодые люди устроили гонки на авто с выездом на встречную полосу. Веселье парней прервали патрульные полицейские.

Отметим, что статья 596 КоАП РК - это нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.

  1. Так, движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения, влечет штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге).
  2. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней также влекут штраф в размере 15 МРП.
  3. Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.
  4. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге).
  5. Действие, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное лицом, лишенным либо не имеющим права управления транспортным средством, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2136381-kazahstanca-nakazali-posle-publikacii-video-v-seti/

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