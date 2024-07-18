"Пока хоронила младшего, пропал старший": жительница Шымкента заявила об исчезновении сына в Уральске

Жительница Шымкента заявила о пропаже сына в Уральске. По ее словам, он может быть дезориентирован. Ситуацию прокомментировали в ДП ЗКО, передает "Мой город".

Жительница Шымкента Ольга Кузьмина разыскивает своего 42-летнего сына Константина Кузьмина. Женщина рассказала, что ее сын с другом выехал из Шымкента в Россию на заработки и находился там около месяца, а потом в их семье случилось несчастье, скончался брат Константина.

8 июля мужчина из Самары выехал в Уральск, чтобы сесть на поезд до Шымкента, но до дома он так и не доехал.

"У Кости была травма головы, ему делали операцию, еще у него приступы эпилепсии и частичная потеря памяти. Возможно, он думает, что Уральск - это Шымкент. Приехать в Уральск на поиски я не могу, у меня инвалидность. Пока хоронила младшего сына, пропал старший", - рассказала мама пропавшего мужчины.

По словам женщины, в Шымкенте она вызвала участкового, написала заявление. Потом приезжала следственная группа, они сказали, что отправят документы в Уральск и там его будут искать.

"В Уральске у нас нет ни родственников, ни друзей. Когда сын ехал в Россию, в поезде познакомился с мужчиной, который сейчас тоже занимается поисками. Он готов забрать моего сына к себе и отправить на поезде до дома. Я сижу в Шымкенте и не знаю, что делать и к кому обратиться, не знаю, кто может мне помочь", - поделилась мать пропавшего без вести.

По словам женщины, из особых примет у мужчины после операции осталась вмятина на голове с правой стороны. Константин Кузьмин ростом 180-190 сантиметров, глаза серые. Был одет в белую футболку, черные трико и черные шлепки.

Мужчина, который познакомился с пропавшим в поезде, сказал, что Константина несколько раз задерживали сотрудники полиции.

"Я свои номера раздал всем сотрудникам полиции, чтобы, если что, они мне позвонили. Мама Константина объявила его в розыск. Он, когда из Самары в Уральск приехал, был с телефоном и сумками, и должен был мне позвонить, а я его встретить и посадить на поезд. Границу он перешел, в Уральске его задержали сотрудники полиции и повезли в вытрезвитель, он там переночевал, сотрудники мне присылали его фото. Потом его участковый района Ремзавод еще раз поймал в районе Второй дачной. Он здесь в Уральске, я сегодня разговаривал с участковыми", - рассказал Салават.

В ДП ЗКО сообщили, что заявлений о розыске не поступало. Более того, по данным правоохранителей, они никого не задерживали. С ДП Шымкента связаться редакции пока не удалось.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.