На ночь перекроют движение по одной из улиц в Алматы

В связи с ремонтом дорог сегодня ночью перекроют движение для автотранспорта на участке улицы Каппарова в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Временные ограничения движения, как сообщает пресс-служба акимата Алматы, связаны с проведением среднего ремонта участка улицы Каппарова.

"С 23:00 18 июля до 06:00 19 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Ушкемпирова до комплекса лыжных трамплинов "Сункар". Объезд будет обеспечен по улицам Жамакаева и Ушкемпирова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Алматинцев и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.

Схема перекрытого участка улицы представлена ниже.

Схема перекрытия движения. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Накануне сообщалось, что с 19 по 22 июля ограничат движение на пересечении улиц Байкадамова и Гагарина для замены трубопровода.

Также участок дороги в 900 метров по улице Кожабекова от границ города до улицы Ф. Онгарсыновой будет закрыт с 17 июля до 17 августа.

А с 1 июля по 31 августа в Турксибском районе ограничили движение для автотранспорта по восточной стороне проспекта Суюнбая от дома №375 до дома №419. По западной стороне организовано двустороннее движение.