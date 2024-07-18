"Я к вам два года не могу попасть": аким Алматы ответил на жалобу горожанки

Во время встречи с жителями Ауэзовского района Алматы аким ответил горожанке, сообщившей об "отписках" от чиновников, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на встрече с жителями Ауэзовского района акиму Алматы Ерболату Досаеву горожанка рассказала о сложностях доступа к городской инфраструктуре для лиц с инвалидностью, а также невозможности попасть на личный прием и многочисленных "отписках" чиновников.

Алматинка подняла вопросы о строительстве нового здания поликлиники №18, бесплатном проезде для инвалидов III группы и пенсионеров в общественном транспорте, доступности жилых и коммерческих зданий, а также подъёмников для лиц с ограниченными возможностями.

По ее словам, у здания суда в микрорайоне Шугыла оборудован пандус, но подняться на 2 и 3 этажи с инвалидностью невозможно, потому что нет ни подъемника, ни лифта. При этом здание не старое, отметила горожанка.

Также она добавила, что, хотя правительством были выделены средства на поддержание и эксплуатацию подъемников на мостах через дороги города, от Алматы Арены до Парка Первого Президента ни один не работает. То есть лицу с ограниченными возможностями не представляется варианта оказаться на другой стороне дороги.

В момент, когда аким напомнил горожанке об ограничении времени встречи и установленном регламенте, она сообщила о затруднениях попасть на прием.

"К вам я, во-первых, записывалась, но невозможно попасть. Во-вторых, я записалась к Амрину (заместитель акима Аскар Амрин – прим. ред.), записала эти вопросы. Но, как обычно, что у нас министерство, что у нас акимат занимаются отписками. В тот отдел, в другой отдел, потом я прихожу, и мне начинают говорить... Я уже то, что после этих отписок ваши замы или министры говорят, могу наизусть прочитать", - ответила горожанка Досаеву.

Аким с озвученной жалобой не согласился.

"У нас сейчас все через OpenAlmaty и другие каналы фиксируется. Каждое обращение. Если у вас список есть, по которому не среагировали, то давайте я займусь своим аппаратом, который не реагирует. У нас сейчас невозможно пройти мимо, когда граждане обращаются через e-Otinish либо OpenAlmaty - фиксация проходит. Фиксируют время, с какой просьбой обратились, когда обратились, с каким вопросом. Поэтому когда говорят про отписки, я так не считаю", - сообщил Ерболат Досаев.

По строительству нового здания поликлиники №18 аким рассказал, что дело затянулось из-за переговоров по земельному участку, собственника не устраивала цена. В октябре прошлого года участок купили, сейчас начато проектирование и весной следующего года акимат надеется начать строительство.

Вопросы доступа к инфраструктуре города для лиц с инвалидностью на особом контроле ведомства, отметил Ерболат Досаев. Он также сообщил, что создана специальная комиссия с ним во главе, и вопросы, поднятые горожанкой, уже в работе.

"Глава государства подписал изменения и дополнения в закон "Об особом статусе города Алматы". У нас будут собственные правила застройки, в которых будет предусмотрено то, как будут приниматься объекты, какие необходимы будут требования, и в дизайн-коде Алматы мы вопросы по инклюзии уже утвердили, вы можете ознакомиться", - сказал аким.

Он также сказал, что только в Ауэзовском районе 5 надземных переходов до конца года будут реконструированы по новым стандартам.

Для доступа к ним, по словам главы мегаполиса, рассматривается возможность использования карточек "Онай", которые учитывают льготные категории граждан, в том числе пожилых и горожан с особыми потребностями.

"К сожалению, культура некоторых горожан оставляет желать лучшего, это касается пользования лифтами на переходах. Поэтому мы вынуждены вводить ограничения в интересах тех, кому это действительно нужно", - подчеркнул аким Алматы.

Подъемники на мостах через дороги Алматы. Фото: акимат Алматы

Подъемники на мостах через дороги Алматы. Фото: акимат Алматы

Подъемники на мостах через дороги Алматы. Фото: акимат Алматы

Также на этой встрече с жителями Ауэзовского района сообщили, что по улице Кабдолова от улицы Саина до улицы Утеген батыра появится новая прогулочная зона.

А ранее мы также писали, что в Ауэзовском районе Алматы к новому учебному году появится современное студенческое общежитие с инклюзивным подходом. Сейчас работы выполнены на 80%. Завершение строительства намечено на август этого года.