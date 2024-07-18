Построят на пустыре: новая прогулочная зона появится в Алматы

В Ауэзовском районе на пустыре построят новую прогулочную зону - новое общественное пространство появится в рамках проекта "Бюджет народного участия", передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Аким Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района сообщил о строительстве прогулочной зоны общей протяженностью 1,5 км.

Она появится по улице Кабдолова от улицы Саина до улицы Утеген батыра.

"Здесь будет благоустроена тротуарная зона, установлены детские и спортивные площадки, скамейки и урны. Строительство завершится в октябре этого года", - говорится в сообщении.

По информации акимата, всего по проекту "Бюджет народного участия" в Ауэзовском районе в этом году будет реализовано 57 проектов на общую сумму 2,8 млрд тенге.

В частности, будет обустроено 10 общественных пространств и 47 дворовых территорий с охватом более 100 домов.

"В целом, в Алматы в текущем году на проект "Бюджет народного участия" выделено 18,8 млрд тенге, что на 5,8 млрд тенге больше, чем в прошлом году. Жители города получили возможность предложить и реализовать 364 проекта по благоустройству дворов, общественных пространств, созданию спортивных и игровых площадок", - отметили в ведомстве.

Напомним, недавно в Министерстве туризма и спорта заявили о возможном открытии нового горного курорта в Алматы.

До этого в акимате Алматы показали, как будет выглядеть новый Дом школьников, который построят на месте сносимого здания.

В начале месяца в ведомстве также сообщили, что в Алматы неблагоустроенный участок вдоль набережной реки Есентай превратят в комфортную прогулочную зону, построив здесь парковую зону.