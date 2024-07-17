Пробки и босоногие пешеходы: в Астане после ливня затопило один из главных проспектов (видео)
Опубликовано:
В Астане после дождя снова затопило улицы, на некоторых образовались пробки. Жители столицы в соцсетях делятся видео и фотографиями с затопленных проспектов, передает NUR.KZ.
Подписчики Telegram-канала "Astanovka 98" прислали сразу несколько видео с проспекта Туран.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Особенно сложно сейчас на пересечении проспектов Туран и Ұлы дала.
На кадрах видно, что половина колеса у автомобилей находится под водой.
Из-за воды на дорогах образовались пробки.
Пешеходам приходится снимать обувь и босыми переходить дорогу.
"Машины буквально плывут", - пишут астанчане.
По данным Gismeteo, завтра в Астане снова будет пасмурно, ожидаются дожди.
Ранее прогноз погоды дали синоптики "Казгидромет". Малоподвижный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана. Ожидаются дожди с грозами, градом и усилением ветра. На севере, востоке, в центре, на юге, юго-востоке страны прогнозируют сильные дожди.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135742-probki-i-bosonogie-peshehody-v-astane-posle-livnya-zatopilo-odin-iz-glavnyh-prospektov-video/