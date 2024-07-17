Отказывались пройти тест: и водителя, и пассажира авто лишили прав в Астане

После поездки в Караганду жителей Астаны лишили права управления транспортом и арестовали на 15 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД.

По информации медиапортала МВД Polisia.kz, жители Астаны на Lada Priora приехали погостить к знакомому в районный центр Нуринского района Карагандинской области.

"Гостеприимство не обошлось без горячительных напитков, которые употребили как сам водитель, так и его пассажиры. Ночью компания решила вернуться в столицу. При этом управлял автомобилем один из приехавших пассажиров. Данная автомашина была остановлена сотрудниками патрульной полиции ОП Нуринского района", - рассказали в полиции.

По информации МВД, при проверке документов от водителя исходил запах алкоголя, поэтому всех доставили в медучреждение, а автомашина была водворена на стоянку.

"Во время медицинского освидетельствования водитель всячески старался избежать его прохождения - имитировал вдыхание в препарат, жаловался на высокое давление.

Врачами проведен анализ крови, по результатам которых установлена средняя степень алкогольного опьянения.

Решением суда оба правонарушителя лишены права управления транспортом на семь лет и подверглись административному аресту на 15 суток", - добавили в полиции.

Ранее в Астане полицейские задержали водителя автомобиля Hyundai за вождение в нетрезвом виде. Мужчина пытался скрыться после того, как заметил автопатруль.

А в Павлодаре задержали проехавшего на красный сигнал светофора нетрезвого водителя, не имевшего прав на управление автомобилем. Его наказали штрафом и арестом.

Также мы писали о пьяном водителе грузовика, который въехал в остановку в Алматинской области. Он сбил насмерть двух человек.

В апреле текущего года вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха на заседании мажилиса ответил на предложение смягчить наказание за вождение в пьяном виде.

"Я считаю, что мера абсолютно нужная и абсолютно адекватная, и нет необходимости ее пересматривать", - заявил Лепеха.

В соответствии со ст.608 КоАП РК, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Эти же действия, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, влекут административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 8 лет.