Предельные цены на овощи установят в Алматы с сентября

С 1 сентября в Алматы будут установлены предельные цены на ряд овощей - картофель, морковь, лук и капусту, передает NUR.KZ со ссылкой на СПК "Алматы".

По данным пресс-службы СПК "Алматы", корпорация заключила договор займа с одним из ТОО на закуп четырех позиций социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Среди них картофель, морковь, лук и капуста.

"Стабилизация цен на овощную продукцию будет осуществляться с 1 сентября 2024 года по 30 апреля 2025 года. В указанный период к каждому месяцу будет установлена индивидуальная предельная цена на СЗПТ.

С учетом сезонности средняя предельная стоимость на морковь на полках в период стабилизации составит 171 тенге, на картофель – 168 тенге, капусту – 140 тенге, лук – 114 тенге за килограмм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закупить планируется около 10 тысяч тонн продукции. Она будет приобретена у товаропроизводителей и реализована по фиксированным сниженным розничным ценам. Торговая надбавка ритейлера при этом не превысит 10%.