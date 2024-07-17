Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Предельные цены на овощи установят в Алматы с сентября

Опубликовано:

Овощи на базаре
Овощи на базаре. Фото: пресс-служба акимата Алматы

С 1 сентября в Алматы будут установлены предельные цены на ряд овощей - картофель, морковь, лук и капусту, передает NUR.KZ со ссылкой на СПК "Алматы".

По данным пресс-службы СПК "Алматы", корпорация заключила договор займа с одним из ТОО на закуп четырех позиций социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Среди них картофель, морковь, лук и капуста.

"Стабилизация цен на овощную продукцию будет осуществляться с 1 сентября 2024 года по 30 апреля 2025 года. В указанный период к каждому месяцу будет установлена индивидуальная предельная цена на СЗПТ.

С учетом сезонности средняя предельная стоимость на морковь на полках в период стабилизации составит 171 тенге, на картофель – 168 тенге, капусту – 140 тенге, лук – 114 тенге за килограмм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закупить планируется около 10 тысяч тонн продукции. Она будет приобретена у товаропроизводителей и реализована по фиксированным сниженным розничным ценам. Торговая надбавка ритейлера при этом не превысит 10%.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135484-predelnye-ceny-na-ovoshchi-ustanovyat-v-almaty-s-sentyabrya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie