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Портал eGov.kz обратился к казахстанцам по поводу сообщений с номера 1414

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SMS-сообщения пришли на теелфон
SMS-сообщения. Иллюстративное фото: Tom Werner/Getty Images

Портал "Электронного правительства" обратился к казахстанцам в связи с действиями мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт eGov.kz.

"Уважаемые пользователи! Не передавайте сообщения направленные от 1414 с кодами третьим лицам, чтобы не стать жертвой мошенников", - призвали казахстанцев.

Отмечается, что злоумышленники могут воспользоваться кодом из сообщения и получить доступ к цифровым данным. А это влечет за собой угрозу стать добычей мошенников.

Также казахстанцев предупредили о передаче ЭЦП.

"Передав третьим лицам свой ЭЦП, вы практически передаете им возможность юридической подписи, и ответственность за последствия будете нести вы", - предупредили граждан.

Отметим, что согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135376-portal-egov-kz-obratilsya-k-kazahstancam-po-povodu-soobshcheniy-s-nomera-1414/

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