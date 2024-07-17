Отплыли от берега и стали тонуть: детей спасли в реке Иртыш (видео)

На реке Иртыш спасены двое детей - трагедию предотвратили двое спасателей, которые проводили патрулирование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС области Абай.

Инцидент произошел в районе "Холодного ключа" в Семее. Думан Абдилданов и Куаныш Молдашов обнаружили двоих тонущих несовершеннолетних.

"Увидев тонущих детей, Думан Абдилданов немедленно бросился им на помощь. Благодаря своевременно оказанной помощи дети не пострадали и благополучно доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждаются", - сообщили в ДЧС.

Несовершеннолетние 5 и 7 лет были переданы родителям.

Спасатели выяснили, что дети остались без присмотра родителей - они отплыли от берега и начали тонуть.

Ранее в МЧС РК напомнили о безопасности на воде:

не купаться в запрещенных для купания местах;

не нырять в воду с неизвестной глубиной;

не заплывать за буйки;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не подплывать к водным транспортам.

МЧС просит неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде.