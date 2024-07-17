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Отплыли от берега и стали тонуть: детей спасли в реке Иртыш (видео)

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Спасение детей на Иртыше
Спасение детей. Кадр из виедо: ДЧС области Абай

На реке Иртыш спасены двое детей - трагедию предотвратили двое спасателей, которые проводили патрулирование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС области Абай.

Инцидент произошел в районе "Холодного ключа" в Семее. Думан Абдилданов и Куаныш Молдашов обнаружили двоих тонущих несовершеннолетних.

"Увидев тонущих детей, Думан Абдилданов немедленно бросился им на помощь. Благодаря своевременно оказанной помощи дети не пострадали и благополучно доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждаются", - сообщили в ДЧС.

Несовершеннолетние 5 и 7 лет были переданы родителям.

Спасатели выяснили, что дети остались без присмотра родителей - они отплыли от берега и начали тонуть.

Ранее в МЧС РК напомнили о безопасности на воде:

  • не купаться в запрещенных для купания местах;
  • не нырять в воду с неизвестной глубиной;
  • не заплывать за буйки;
  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не подплывать к водным транспортам.

МЧС просит неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135244-otplyli-ot-berega-i-stali-tonut-detey-spasli-v-reke-irtysh-video/

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