Отплыли от берега и стали тонуть: детей спасли в реке Иртыш (видео)
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На реке Иртыш спасены двое детей - трагедию предотвратили двое спасателей, которые проводили патрулирование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС области Абай.
Инцидент произошел в районе "Холодного ключа" в Семее. Думан Абдилданов и Куаныш Молдашов обнаружили двоих тонущих несовершеннолетних.
"Увидев тонущих детей, Думан Абдилданов немедленно бросился им на помощь. Благодаря своевременно оказанной помощи дети не пострадали и благополучно доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждаются", - сообщили в ДЧС.
Несовершеннолетние 5 и 7 лет были переданы родителям.
Спасатели выяснили, что дети остались без присмотра родителей - они отплыли от берега и начали тонуть.
Ранее в МЧС РК напомнили о безопасности на воде:
- не купаться в запрещенных для купания местах;
- не нырять в воду с неизвестной глубиной;
- не заплывать за буйки;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не подплывать к водным транспортам.
МЧС просит неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135244-otplyli-ot-berega-i-stali-tonut-detey-spasli-v-reke-irtysh-video/