Незаконные автогонки пресекла полиция в Туркестанской области (видео)

Полиция в Туркестанской области выявила водителей автомобилей, которые, как оказалось, прибыли из разных городов и для участия в незаконных автогонках, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, автолюбителей через TikTok призывали организовать незаконные автогонки.

"Полиция сразу прибыла на место и пресекла действия нарушителей безопасности дорожного движения. В результате полицейские водворили на штрафстоянку восемь автомобилей, а в отношении правонарушителей составлены административные протоколы", - отмечается в сообщении.

Стражи порядка напоминают водителям строго соблюдать правила дорожного движения и не совершать маневров, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям.

В начале года мы писали, как группу ночных гонщиков задержали полицейские в Астане - 19 автомобилей решили между собой посостязаться на скорость.

Ранее беспредельная и чрезмерно шумная ночная езда молодежи на нескольких машинах в Актау попала на видео и возмутила жителей. Нарушителей наказали.

А в Павлодарской области водитель и вовсе решил прокатить друга на капоте авто и при этом устроил дрифт. За создание аварийной обстановки мужчина привлечен к административной ответственности.

Также вначале года в Туркестанской области водитель "Приоры" устроил дрифт с фейерверками на дороге. Мужчину привлекли к ответственности по трем административным статьям.

Интерес стражей порядка вызвало появившееся в интернете видео свадебного торжества в Туркестанской области. Участники праздника устроили беспредел на дороге и открыли стрельбу в воздух. В отношении молодожена и его друзей составили несколько протоколов.