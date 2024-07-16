Пьяного иностранца арестовали в аэропорту Тараза

Россиянина арестовали на пять суток и сняли с рейса в аэропорту Тараза за агрессивное поведение и нарушение правил порядка. Также его оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

30-летнего гражданина России сняли с рейса Дакка - Внуково в аэропорту Тараза.

"Мужчина во время полета, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял требования экипажа, выражался нецензурной бранью в адрес работников авиакомпании. Также он курил сигарету в местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет", - говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Его привлекли к адмответственности и оштрафовали на 23 МРП (почти 85 тыс. тенге), а также арестовали на пять суток.

Напомним, в мае в аэропорту Алматы задержали двух иностранок, которые нарушили общественный порядок, придя туда в состоянии алкогольного опьянения. Их не допустили на рейс в Дубай.

Также в полиции рассказали о гражданине Китая, которого наказали за то, что закурил у самолета в аэропорту мегаполиса сразу после выхода из судна.

Перед этим в воздушной гавани столицы наказали пьяного алматинца - он нецензурно выражался и оказал сопротивление стражам порядка.