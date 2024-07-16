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Долгие судебные разборки: о судьбе фонтана у госмузея в Алматы рассказали в акимате

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Госмузей Алматы
Госмузей Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Акимат Алматы разорвал договор с подрядной организацией, которая должна была еще в прошлом году реконструировать сквер и фонтан у государственного музея, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Акимат Алматы расторг в одностороннем порядке договор с подрядной организацией, которая занималась реконструкцией сквера у государственного музея. Договор был заключен в 2022 году, а объект должны были сдать еще в прошлом году.

При этом подрядчику неоднократно напоминали об отставании от графика и некачественном выполнении работ. В июне 2023 года акиматом было инициировано исковое заявление в суд о признании ТОО недобросовестным участником госзакупок, взыскании неустойки и выполнении обязательств в полном объеме, согласно условиям и требованиям договора.

Фонтан у Госмузея в Алматы
Фонтан у Госмузея в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

После длительных судебных разбирательств суд в ноябре прошлого года обязал подрядчика завершить работы полностью, в том числе отремонтировать фонтан. Однако последний каких-либо мер для этого не предпринял.

В связи с бездействием компании договор с ТОО был расторгнут в одностороннем порядке. Сейчас готовится конкурсная документация для определения новой подрядной организации для завершения работ по реконструкции фонтана в срок до конца этого года.

В акимате отметили, что данная компания уже была признана недобросовестным участником госзакупок по реконструкции сквера Алии и Маншук в Алматы. По данному проекту тоже были судебные разбирательства и договор был расторгнут в одностороннем порядке. Завершением работ занимается другой подрядчик.

Тогда же сообщалось, что за срыв стройработ компания должна была выплатить неустойку в 56,1 млн тенге.

Ранее скандал разразился вокруг еще одного исторического объекта в Алматы, который имеет культурное значение. В июне горожане выразили недовольство тем, что половину фонтана у гостиницы "Казахстан" переделали в бассейн.

Возмущенные посты появились в соцсетях. В акимате, комментируя ситуацию, заявили, что работы на фонтане гостиницы приостановлены, а собственника привлекут к ответственности. Отмечалось, что работы проводились без разрешительных документов.

На прошлой неделе суд Алматы обязал гостиницу реконструировать фонтан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2134971-dolgie-sudebnye-razborki-o-sudbe-istoricheskogo-obekta-almaty-rasskazali-v-akimate/

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