Генпрокуратура Казахстана объявила набор на службу

Генпрокуратура Казахстана объявила о наборе на службу, который продлится до 15 августа текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал надзорного органа.

По информации, размещенной в Telegram-канале Генпрокуратуры, в Казахстане стартовал набор на службу. Прием документов для граждан, впервые поступающих на службу, начался 15 июля и продлится до 15 августа.

Основные требования для кандидатов:

гражданство Казахстана; возраст от 18 до 35 лет; высшее юридическое образование.

Перечень необходимых документов:

результат тестирования по соответствующей программе для должностей правоохранительной службы;

заявление;

копия удостоверения личности, документы об образовании, автобиография, согласие на службу в любом регионе страны и военный билет (приписное свидетельство).

Сообщается, что документы необходимо предоставить в ближайшие территориальные подразделения органов прокуратуры.

При этом, на сайте Генпрокуратуры указана минимальная зарплата, на которую может рассчитывать кандидат.

"В органах прокуратуры отбор проводится на должности прокурора прокуратуры района/города (категория C-RGP-5), в функциональные обязанности которых входит осуществление в установленном законом пределах и формах высшего надзора за соблюдением законности на территории РК, представление интересов государства в суде и от имени государства осуществление уголовного преследования. Минимальная заработная плата составляет - 164 052 тенге", - написано в полном тексте документа.

На сайте надзорного органа указано, что Генеральная прокуратура - это непосредственно подотчетный президенту Казахстана правоохранительный государственный орган, осуществляющий свои полномочия независимо от других государственных органов и должностных лиц.

Генеральная прокуратура осуществляет руководство единой централизованной системой органов прокуратуры Республики Казахстан, от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

Ранее Антикоррупционное агентство Казахстана также объявило о наборе на службу - прием документов продлится с 15 июля по 15 августа. Стать сотрудником Антикора могут граждане Казахстана в возрасте от 18 до 35 лет с высшим юридическим, экономическим или финансовым образованием.