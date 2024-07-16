Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Генпрокуратура Казахстана объявила набор на службу

Опубликовано:

Сотрудник прокуратуры в форме
Прокурор. Иллюстративное фото: gov.kz

Генпрокуратура Казахстана объявила о наборе на службу, который продлится до 15 августа текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал надзорного органа.

По информации, размещенной в Telegram-канале Генпрокуратуры, в Казахстане стартовал набор на службу. Прием документов для граждан, впервые поступающих на службу, начался 15 июля и продлится до 15 августа.

Основные требования для кандидатов:

  1. гражданство Казахстана;
  2. возраст от 18 до 35 лет;
  3. высшее юридическое образование.

Перечень необходимых документов:

  • результат тестирования по соответствующей программе для должностей правоохранительной службы;
  • заявление;
  • копия удостоверения личности, документы об образовании, автобиография, согласие на службу в любом регионе страны и военный билет (приписное свидетельство).

Сообщается, что документы необходимо предоставить в ближайшие территориальные подразделения органов прокуратуры.

При этом, на сайте Генпрокуратуры указана минимальная зарплата, на которую может рассчитывать кандидат.

"В органах прокуратуры отбор проводится на должности прокурора прокуратуры района/города (категория C-RGP-5), в функциональные обязанности которых входит осуществление в установленном законом пределах и формах высшего надзора за соблюдением законности на территории РК, представление интересов государства в суде и от имени государства осуществление уголовного преследования. Минимальная заработная плата составляет - 164 052 тенге", - написано в полном тексте документа.

На сайте надзорного органа указано, что Генеральная прокуратура - это непосредственно подотчетный президенту Казахстана правоохранительный государственный орган, осуществляющий свои полномочия независимо от других государственных органов и должностных лиц.

Генеральная прокуратура осуществляет руководство единой централизованной системой органов прокуратуры Республики Казахстан, от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

Ранее Антикоррупционное агентство Казахстана также объявило о наборе на службу - прием документов продлится с 15 июля по 15 августа. Стать сотрудником Антикора могут граждане Казахстана в возрасте от 18 до 35 лет с высшим юридическим, экономическим или финансовым образованием.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2134881-genprokuratura-kazahstana-obyavila-nabor-na-sluzhbu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie