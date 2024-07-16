Как будут отдыхать казахстанцы в августе
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В августе у жителей Казахстана будет на один выходной день больше – ежегодно 30 августа в стране отмечается День Конституции. Как будут отдыхать жители страны в этом году, рассказывает NUR.KZ.
Согласно информации из календаря праздничных и выходных дней, в 2024 году День Конституции, 30 августа, выпадает на пятницу. Соответственно, этот день будет выходным для всех жителей страны.
Таким образом, в конце следующего месяца казахстанцев ждут длинные выходные – 30, 31 августа и 1 сентября.
В целом же при пятидневной рабочей неделе в августе у казахстанцев будет 10 выходных дней.
Напомним, 30 августа 1995 года на общенациональном референдуме была принята Конституция Республики Казахстан. В этот день во всех областях и городах страны по традиции проходят массовые праздничные гуляния и концерты.
Согласно закону "О праздниках в РК", День Конституции является государственным праздником.
Государственные праздники – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2134827-kak-budut-otdyhat-kazahstancy-v-avguste/