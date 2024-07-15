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Подростка спасли в горах в Алматинской области

Опубликовано:

Горы Казахстана
Горы Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

16-летнего подростка спасли в горах в Алматинской области. Юноша днем поднялся в горы, но спуститься самостоятельно не смог, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В Талгарском районе с горы "Большой Алматинский пик" спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда спасен и спущен с горы высотой 2600 метров 16-летний подросток.

В Telegram-канале МЧС говорится, что юноша днем поднялся в горы и не смог самостоятельно спуститься. В медицинской помощи молодой турист не нуждался.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

  • не ходите в горы в одиночку;
  • не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
  • основную часть похода выполняйте до обеда;
  • не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
  • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

При походе в горы необходимо также:

  • рассчитывать свои физические возможности;
  • учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
  • в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2134476-podrostka-spasli-v-gorah-v-almatinskoy-oblasti/

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