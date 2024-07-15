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Сельчане в панике после затопления моста в Павлодарской области

Опубликовано:

Река в Павлодарской области
Река. Кадр из видео: instagram.com/nurlan_dyussimbinov

Единственный понтонный мост ушел под воду вблизи села Коктас. Люди в панике, говорят, если проблему не решить, то кормить скот зимой будет попросту нечем, передает "Ирбис TV".

Понтонный мост связывает жителей села Коктас с двумя берегами реки Белая. Говорят, проблема обостряется ежегодно, но сейчас восстанавливать уже нечего.

Старожилы припоминают, что в планах было возведение бетонной переправы, и просят реализовать этот проект.

"Лет 60 тому назад, по-моему, поставили этот мост. Но до этого руководство требовало настоящий бетонный мост построить. Стоят сваи, залито все для моста, и с той стороны все. Осталось только ставить опоры и мост бы был", - рассказал глава крестьянского хозяйства Владимир Кузьмин.

Через реку от села Коктас находятся линии электропередачи и подстанция. В случае проблемы с ней, говорят жители, село рискует остаться без света. К тому же летом в поле часто происходят пожары, а тяжелая техника без переправы проехать не сможет. Но самая главная проблема для жителей - заготовка кормов.

"Проблема у людей, боятся остаться без сена, чем кормить зимой скотину. В деревне этой нет никакой работы, все живут за счет подсобного хозяйства. Либо огород, либо скотина", - поделилась жительница села Коктас Марина Смирнова.

Понтонный мост, к слову, ушел под воду частично. Вытащить его на берег пытались, но не удалось. Надежды чиновники при этом не теряют, поскольку выбора на сегодня нет. В планах - все же попытаться отремонтировать. Второй вариант - сделать паромную переправу. По крайней мере, на этот год.

"В этом году у нас из местного бюджета выделены средства на разработку проектно-сметной документации по строительству нового моста. На сегодняшний день, получается, у нас конкурс объявлен. 19 июля будут итоги, и мы определим подрядную организацию и начнем проектирование. После завершения данного проектирования мы будем подавать бюджетную заявку на финансирование и реализацию данного проекта", - сообщил аким сельского округа Канаша Камзина города Аксу Амангельды Рустемов.

К строительству моста через реку Белая надеются приступить в 2025 году. Тут многое зависит от финансирования. Местные жители тем временем готовы принимать участие в ремонте хотя бы существующей понтонной переправы. Говорят, остаться без сенокосных угодий для них чревато разорением.

Ранее сообщалось, что в селе Коктас сельского округа Канаша Камзина в Павлодарской области затонул понтонный мост. На место выехал аким города Аксу Нурлан Дюсимбинов. Градоначальник заявил, что планируется вытащить и отремонтировать мост путем привлечения сельхозтехники крестьянских хозяйств и предприятий.

Также в Павлодарской области отремонтировали четыре участка на трассе Калкаман - Баянаул - Умуткер - Ульяновск, ведущей к национальному парку. Был установлен 70-метровый железобетонный трехпролетный мост.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2134395-selchane-v-panike-posle-zatopleniya-mosta-v-pavlodarskoy-oblasti/

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